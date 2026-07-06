Dofinansowanie do kolejnych mieszkań treningowych

W siedmiu zachodniopomorskich gminach powstaną kolejne mieszkania treningowe i wspomagane dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
To dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie to prawie 2 miliony złotych.
Wsparcie otrzymały: Świeszyno, Drawno, Borne Sulinowo, Barlinek, Rąbino, Szczecinek i Boleszkowice.
W ubiegłym roku mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami powstały w gminie Resko oraz w Świdwinie.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują 102 mieszkania chronione lub wspomagające dla 345 osób.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wsparcie otrzymały: Świeszyno, Drawno, Borne Sulinowo, Barlinek, Rąbino, Szczecinek i Boleszkowice.
W ubiegłym roku mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami powstały w gminie Resko oraz w Świdwinie.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują 102 mieszkania chronione lub wspomagające dla 345 osób.
Edycja tekstu: Jacek Rujna