Niskopodłogowe tramwaje na Golęcinie i Gocławiu? Jest taki projekt

Mieszkańcy szczecińskich osiedli Golęcino i Gocław chcą, aby częściowo niskopodłogowe tramwaje Moderus Beta pojawiały się na linii nr 6.





- To jest jedyne dobre wyjście. Tutaj jest masa starszych ludzi, którzy są nieporadni i nie potrafią wejść do tych wysokich tramwajów. - Jest to jakieś uproszczenie jednak dla osób na przykład na wózku, bądź osób niepełnosprawnych albo ludzi starszych z ograniczoną mobilnością. To jednak jest spore ułatwienie, ten segment niskopodwoziowy. - Bo tutaj rzeczywiście, żeby wejść do tramwaju, które są wysokopodłogowe, to jest masakra. Zanim się wejdzie, to upłynie nawet 5 minut. - To jest chyba jedyna linia w Szczecinie, gdzie są tylko wysokopodłogowe tramwaje. To jest trochę niepoważne i to jest dyskryminowanie - oceniali.

- Prawdopodobnie w sierpniu przeprowadzimy próby techniczne związane z eksploatacją częściowo niskopodłogowego tramwaju na tym odcinku do Gocławia. Jeżeli one się zakończą pozytywnie, to możemy przyjąć, żeby od września takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w życie - zapowiedział.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Od dłuższego czasu proponują, aby jeden kurs na godzinę był obsługiwany taborem tego typu. Naszemu reporterowi powiedzieli, że podróżowanie takimi tramwajami na "szóstce" byłoby lepsze i wygodniejsze.- Tramwajów tego typu jest na tyle dużo, że można by było wystawiać jedną Betę na "szóstkę". Jednak tutaj trzeba spełnić jeden warunek - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.Moderusy Beta z powodzeniem obsługują po jednej brygadzie linii 5 i 11, które jeżdżą w przystoczniowe rejony Szczecina.Łącznie Tramwaje Szczecińskie posiadają 10 pojazdów z tej rodziny.