Niskopodłogowe tramwaje na Golęcinie i Gocławiu? Jest taki projekt

Mieszkańcy szczecińskich osiedli Golęcino i Gocław chcą, aby częściowo niskopodłogowe tramwaje Moderus Beta pojawiały się na linii nr 6.
Od dłuższego czasu proponują, aby jeden kurs na godzinę był obsługiwany taborem tego typu. Naszemu reporterowi powiedzieli, że podróżowanie takimi tramwajami na "szóstce" byłoby lepsze i wygodniejsze.
- Tramwajów tego typu jest na tyle dużo, że można by było wystawiać jedną Betę na "szóstkę". Jednak tutaj trzeba spełnić jeden warunek - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.
Moderusy Beta z powodzeniem obsługują po jednej brygadzie linii 5 i 11, które jeżdżą w przystoczniowe rejony Szczecina.
Łącznie Tramwaje Szczecińskie posiadają 10 pojazdów z tej rodziny.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- To jest jedyne dobre wyjście. Tutaj jest masa starszych ludzi, którzy są nieporadni i nie potrafią wejść do tych wysokich tramwajów. - Jest to jakieś uproszczenie jednak dla osób na przykład na wózku, bądź osób niepełnosprawnych albo ludzi starszych z ograniczoną mobilnością. To jednak jest spore ułatwienie, ten segment niskopodwoziowy. - Bo tutaj rzeczywiście, żeby wejść do tramwaju, które są wysokopodłogowe, to jest masakra. Zanim się wejdzie, to upłynie nawet 5 minut. - To jest chyba jedyna linia w Szczecinie, gdzie są tylko wysokopodłogowe tramwaje. To jest trochę niepoważne i to jest dyskryminowanie - oceniali.
- Tramwajów tego typu jest na tyle dużo, że można by było wystawiać jedną Betę na "szóstkę". Jednak tutaj trzeba spełnić jeden warunek - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.
- Prawdopodobnie w sierpniu przeprowadzimy próby techniczne związane z eksploatacją częściowo niskopodłogowego tramwaju na tym odcinku do Gocławia. Jeżeli one się zakończą pozytywnie, to możemy przyjąć, żeby od września takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w życie - zapowiedział.
Moderusy Beta z powodzeniem obsługują po jednej brygadzie linii 5 i 11, które jeżdżą w przystoczniowe rejony Szczecina.
Łącznie Tramwaje Szczecińskie posiadają 10 pojazdów z tej rodziny.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Bo tutaj rzeczywiście, żeby wejść do tramwaju, które są wysokopodłogowe, to jest masakra. Zanim się wejdzie, to upłynie nawet 5 minut. - To jest chyba jedyna linia w Szczecinie, gdzie są tylko wysokopodłogowe tramwaje. To jest trochę niepoważne i to jest dyskryminowanie - oceniali.
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Ale jakie próby? ściemniają i oszukują ze wszystkimi zmianami na północy. Kadłubowski powiedział publicznie, że za dużo w Północ zainwestowano, podczas gdy nawet 20 z 50 lat w brakach inwestycji nie nadrobili. Przypomnę zatem panom Jachimowi i Kadłubowskiemu, że jak były zmiany w rozkładach na TallShipy to 5 (moderusy Bety częścowo niskopodłogowe) jeździły bez problemów na Gocław. Wtedy mogły. OSZUŚCI i KŁAMCY tyle można o nich powiedzieć. To samo dotyczy Krzystka, który obiecał w 2018 roku, że do 2020 wyremontuje linię na Gocław - ale temu na północy to już w Szczecinie nikt nie uwierzy.