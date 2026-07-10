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Szczecin pożegna doktora Mieczysława Chruściela

Region Agata Rokicka

Dr Mieczysław Chruściel. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dr Mieczysław Chruściel. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W piątek Szczecin pożegna zmarłego w poniedziałek doktora Mieczysława Chruściela – uznanego ginekologa, wieloletniego działacza samorządu lekarskiego i malarza.
Spod jego pędzla wyszły portrety prezydentów, stworzył też poczet rektorów. Jego prace można oglądać m.in. w budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w szczecińskiej katedrze. Pytany o artystyczne motto, przytoczył słowa innego twórcy, Ludwika Jaksztasa.

- Wypowiadanie się na temat swojej twórczości, definiowanie jej jest mi absolutnie obce. Przedstawiam po prostu otaczającą mnie rzeczywistość ludzi, których znam, często rodzinę. Staram się malować rzetelnie, warsztatowo i zrozumiale dla wszystkich. Ta prosta i piękna wypowiedź jest mi chyba najbardziej bliska ze wszystkich rozważań na temat sztuki - powiedział Chruściel.

Msza pożegnalna odbędzie się w piątek o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Bezpośrednio po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku na Cmentarzu Centralnym. Dr Mieczysław Chruściel miał 77 lat.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Pytany o artystyczne motto, przytoczył słowa innego twórcy, Ludwika Jaksztasa.

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