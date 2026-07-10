Prof. Ossowski uhonorowany medalem Gloria Artis

Szczeciński genetyk prof. Andrzej Ossowski uhonorowany medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Wyróżnienie zostało przyznane za działania na rzecz pamięci o ofiarach ideologii totalitarnych, szczególnie o ofiarach zbrodni wołyńskiej, a także za prace nad przywracaniem tożsamości żołnierzom służącym w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, którzy zginęli poza granicami kraju.Prof. Ossowski wraz z zespołem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego od lat rozwija projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, dzięki której badacze przywrócili tożsamość m.in. Danucie Siedzikównie "Ince".Naukowcy pod kierunkiem prof. Ossowskiego w 2023 r. odnaleźli, a w ubiegłym roku ekshumowali ciała ofiar rzezi wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie. W sierpniu wznowią tam poszukiwania drugiej zbiorowej mogiły.