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Prof. Ossowski uhonorowany medalem Gloria Artis

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Fot. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczeciński genetyk prof. Andrzej Ossowski uhonorowany medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Wyróżnienie zostało przyznane za działania na rzecz pamięci o ofiarach ideologii totalitarnych, szczególnie o ofiarach zbrodni wołyńskiej, a także za prace nad przywracaniem tożsamości żołnierzom służącym w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, którzy zginęli poza granicami kraju.

Prof. Ossowski wraz z zespołem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego od lat rozwija projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, dzięki której badacze przywrócili tożsamość m.in. Danucie Siedzikównie "Ince".

Naukowcy pod kierunkiem prof. Ossowskiego w 2023 r. odnaleźli, a w ubiegłym roku ekshumowali ciała ofiar rzezi wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie. W sierpniu wznowią tam poszukiwania drugiej zbiorowej mogiły.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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