W Szczecinie odbędą się obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa

Szczecin włącza się w obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Organizuje je Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć. Uroczystości odbędą się w piątek w południe na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.Pod pomnikiem Pamięci Ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 – 1947 zostaną złożone kwiaty i znicze. Obchodom towarzyszy też wystawa w szczecińskiej katedrze - "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma". Ekspozycję będzie można oglądać do końca wakacji.Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 11 lipca.