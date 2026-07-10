Program „Nasze Zwierzaki” wesprze 9 zachodniopomorskich gmin

Marszałkowskie środki z programu „Nasze Zwierzaki” trafią do 9 gmin z powiatów koszalińskiego, szczecineckiego i białogardzkiego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pieniądze zostaną przeznaczone na sterylizację i kastrację czworonogów, działania edukacyjne i adopcyjne, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wsparcie opieki weterynaryjnej.Środki, do 30 tysięcy złotych, trafią między innymi do gmin: Tychowo, Polanów, Karlino czy Biesiekierz.