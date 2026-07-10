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Program „Nasze Zwierzaki” wesprze 9 zachodniopomorskich gmin

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Marszałkowskie środki z programu „Nasze Zwierzaki” trafią do 9 gmin z powiatów koszalińskiego, szczecineckiego i białogardzkiego.
Pieniądze zostaną przeznaczone na sterylizację i kastrację czworonogów, działania edukacyjne i adopcyjne, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wsparcie opieki weterynaryjnej.

Środki, do 30 tysięcy złotych, trafią między innymi do gmin: Tychowo, Polanów, Karlino czy Biesiekierz.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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