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Przy ulicy Starkiewicza w Szczecinie powstanie więcej miejsc parkingowych

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. ZDiTM Szczecin
Fot. ZDiTM Szczecin
Jest przetarg na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Starkiewicza w Szczecinie.
W ramach przedsięwzięcia powstaną łącznie 53 miejsca i dodatkowo trzy dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmie budowę obustronnych zatok parkingowych, przebudowę chodników na ulicy Starkiewicza, od Alei Powstańców Wielkopolskich do ul. Grudziądzkiej, oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni na terenie działki stanowiącej obszar parku.

Termin składania ofert mija 21 lipca.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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