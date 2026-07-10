Przy ulicy Starkiewicza w Szczecinie powstanie więcej miejsc parkingowych

Jest przetarg na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Starkiewicza w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W ramach przedsięwzięcia powstaną łącznie 53 miejsca i dodatkowo trzy dla osób z niepełnosprawnościami.Inwestycja obejmie budowę obustronnych zatok parkingowych, przebudowę chodników na ulicy Starkiewicza, od Alei Powstańców Wielkopolskich do ul. Grudziądzkiej, oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni na terenie działki stanowiącej obszar parku.Termin składania ofert mija 21 lipca.