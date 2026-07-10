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17-latek kierujący samochodem zderzył się z quadem

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
17-latek bez uprawnień, kierujący Land Roverem, zderzył się z quadem na leśnej drodze w pobliżu Podborska w powiecie białogardzkim.
Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. 32-letni kierujący quadem z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Koszalinie.

Od obu uczestników pobrano krew do badań. Quad był dopuszczony do ruchu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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