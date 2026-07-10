17-latek kierujący samochodem zderzył się z quadem

17-latek bez uprawnień, kierujący Land Roverem, zderzył się z quadem na leśnej drodze w pobliżu Podborska w powiecie białogardzkim.
Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. 32-letni kierujący quadem z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Koszalinie.
Od obu uczestników pobrano krew do badań. Quad był dopuszczony do ruchu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
Od obu uczestników pobrano krew do badań. Quad był dopuszczony do ruchu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
Edycja tekstu: Michał Tesarski