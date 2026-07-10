Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Szczeciński port jachtowy wyróżniony Błękitną Flagą

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej jako jedyna marina w Szczecinie został wyróżniony Błękitną Flagą.
To międzynarodowy certyfikat przyznawany za działania proekologiczne oraz zrównoważony rozwój.

Szczecińska Marina zdobyła punkty m.in. za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną, samoczyszczący kosz wodny, dostępność infrastruktury oraz wdrażanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2026 roku na całym świecie przyznano 5274 certyfikaty Błękitnej Flagi w 53 krajach, w tym: 4371 plażom, 745 marinom oraz 158 jednostkom turystyki wodnej.

North East Marina jest pierwszą mariną w Szczecinie, która uzyskała certyfikat Błękitnej Flagi. W 2026 roku wyróżnienie otrzymały również kąpieliska i mariny m.in. w Kobylance, Lubczynie, Stepnicy, Wapnicy, Świnoujściu, Rewalu i Kołobrzegu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5711 razy)
  2. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od przedwczoraj oglądane 4859 razy)
  3. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od wczoraj oglądane 4492 razy)
  4. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3413 razy)
  5. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od wczoraj oglądane 3216 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi Szczecinianie poznają historię średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zaniedbany skwer przy Alei Niepodległości odstrasza Szczecinian [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty