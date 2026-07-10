Szczeciński port jachtowy wyróżniony Błękitną Flagą

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej jako jedyna marina w Szczecinie został wyróżniony Błękitną Flagą.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To międzynarodowy certyfikat przyznawany za działania proekologiczne oraz zrównoważony rozwój.Szczecińska Marina zdobyła punkty m.in. za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną, samoczyszczący kosz wodny, dostępność infrastruktury oraz wdrażanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.W 2026 roku na całym świecie przyznano 5274 certyfikaty Błękitnej Flagi w 53 krajach, w tym: 4371 plażom, 745 marinom oraz 158 jednostkom turystyki wodnej.North East Marina jest pierwszą mariną w Szczecinie, która uzyskała certyfikat Błękitnej Flagi. W 2026 roku wyróżnienie otrzymały również kąpieliska i mariny m.in. w Kobylance, Lubczynie, Stepnicy, Wapnicy, Świnoujściu, Rewalu i Kołobrzegu.