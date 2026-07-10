Szczecin: Nowy tramwaj na trasie "6"

Od 1 września na linii numer "6" pojawi się tramwaj częściowo niskopodłogowy.
Po pomyślnych testach na trasie Gocław–Pomorzany zdecydowano, że jeden z kursów będzie obsługiwany przez Moderusa Betę. W piątek pojazd bez problemów pokonał całą trasę.
To ważna zmiana, bo ze względu na stan torowiska na północnym odcinku „nadodrzanki” nie kursują obecnie tramwaje całkowicie niskopodłogowe.
Częściowo obniżona podłoga ma ułatwić podróż między innymi osobom starszym i opiekunom małych dzieci z wózkami.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
To ważna zmiana, bo ze względu na stan torowiska na północnym odcinku „nadodrzanki” nie kursują obecnie tramwaje całkowicie niskopodłogowe.
Częściowo obniżona podłoga ma ułatwić podróż między innymi osobom starszym i opiekunom małych dzieci z wózkami.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski