Regionalne Zawody Jeździeckie w Nowielicach

Dwa dni pokazów najlepszych zawodników i najlepszych wierzchowców - w Stadninie Koni w Nowielicach (gmina Trzebiatów) odbędą się Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody.
- Będzie to ważny sprawdzian także dla naszych jeźdźców – mówi Grzegorz Szafrański, prezes Stadniny Koni w Nowielicach.
- Zaczynamy w sobotę o godzinie 12, to jest klasa P i Grand Prix, natomiast w niedzielę też od godz 12. W niedzielę blisko 76 startów, w sobotę też blisko 60 - poinformował.
W zawodach weźmie udział kilkudziesięciu zawodników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zaczynamy w sobotę o godzinie 12, to jest klasa P i Grand Prix, natomiast w niedzielę też od godz 12. W niedzielę blisko 76 startów, w sobotę też blisko 60 - poinformował.
W zawodach weźmie udział kilkudziesięciu zawodników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna