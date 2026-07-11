Regionalne Zawody Jeździeckie w Nowielicach

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Dwa dni pokazów najlepszych zawodników i najlepszych wierzchowców - w Stadninie Koni w Nowielicach (gmina Trzebiatów) odbędą się Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody.

- Będzie to ważny sprawdzian także dla naszych jeźdźców – mówi Grzegorz Szafrański, prezes Stadniny Koni w Nowielicach.



- Zaczynamy w sobotę o godzinie 12, to jest klasa P i Grand Prix, natomiast w niedzielę też od godz 12. W niedzielę blisko 76 startów, w sobotę też blisko 60 - poinformował.



W zawodach weźmie udział kilkudziesięciu zawodników.



Edycja tekstu: Jacek Rujna