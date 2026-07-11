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Coraz gęściej w drodze nad morze [AKTUALIZACJA]

Region Elżbieta Bielecka

A6. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
A6. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacyjne wyjazdy powodują utrudnienia w drodze nad morze.
Godz. 13.00
Tłoczno na trasie nadbałtyckiej - w obu kierunkach. Najpierw kierunek: morze - zator na autostradzie A6 zaczyna się na wysokości Podjuch, a kończy około węzła Dąbie, ale duże natężenie ruchu można odczuć aż do węzła Rzęśnica, czyli rozgałęzienia S3 i drogi 142.

Kolejne utrudnienie występuje na obwodnicy Goleniowa, przed rozgałęzieniem dróg S3 i S6. Później jedzie się już płynnie.

W drugą stronę większy ruch od węzła Rzęśnica do węzła Kijewo. Dalej, na A6 od węzła Podjuchy do węzła Klucz.

Do tego jeszcze kolejka przed granicą w Kołbaskowie.

Dajcie znać, jeśli widzicie utrudnienia - czekamy pod czujnym numerem 510 777 222

Godz. 12.00
Utrudnienia w drodze nad morze i z powrotem. Zaczynają się przed węzłem Klucz w stronę A6 - tam tłoczno.

Zator także na samej A6 - zaczyna się przed węzłem Kijewo i ciągnie do węzła Dąbie, a duże natężenie ruchu i możliwe spowolnienia mamy aż do węzła Rzęśnica. Dalej tłoczno też na obwodnicy Goleniowa przed rozjazdem S3- S6.

W drugą stronę utworzył się korek na S3 na wysokości Rurzycy. Zator także przed węzłem Klucz w stronę Gorzowa.

Czekamy jak zawsze na wasze informacje z dróg. Nagrajcie je pod naszym czujnym numerem: 510 777 222.

Godz. 11.00
Tłoczno jest przed węzłem Klucz w stronę zjazdu na A6, a dalej wolniej jedziemy od węzła Kijewo do węzła Dąbie. Dalsza droga bez problemów.

Jeśli widzicie utrudnienia na drogach regionu albo chcecie się podzielić tym, jak się jeździ - czekamy pod numerem czujnego telefonu: 510 777 222.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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