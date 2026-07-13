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Oficjalny start budowy "Przylądku Pomerania" w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Wizualizacja portu Przylądek Pomerania w Świnoujściu. Mat. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Wizualizacja portu Przylądek Pomerania w Świnoujściu. Mat. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Budowa Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego "Przylądek Pomerania" w Świnoujściu oficjalnie wystartowała.
Przylądek Pomerania, grobla, tunel - transportowe szachy Świnoujścia

Przylądek Pomerania, grobla, tunel - transportowe szachy Świnoujścia

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Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
Inwestycja zlokalizowana będzie na wyspie Wolin, na wschód od terminalu LNG i ma przekształcić miasto w jeden z najważniejszych węzłów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Inauguracyjny krok w realizacji projektu wartości około 10 milionów złotych przypieczętowało rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej.

Wagę inwestycji podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

- Zaczynamy od budowy drogi technicznej, to jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji. Powstanie 186 hektarów nowego lądu, dzięki któremu będziemy mieli 3 kilometry nowego nabrzeża - mówi Klimczak.

Inwestycja ma być największą na Bałtyku, dodaje minister Arkadiusz Marchewka.

- To właśnie tutaj, w Świnoujściu, powstanie nowy głębokowodny port. Port z prawdziwego zdarzenia, który wejdzie na listę najważniejszych portów europejskich - mówi Marchewka.

Droga dojazdowa ma być gotowa za 10 miesięcy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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