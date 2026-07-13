Oficjalny start budowy "Przylądku Pomerania" w Świnoujściu

Budowa Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego "Przylądek Pomerania" w Świnoujściu oficjalnie wystartowała.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Inwestycja zlokalizowana będzie na wyspie Wolin, na wschód od terminalu LNG i ma przekształcić miasto w jeden z najważniejszych węzłów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Inauguracyjny krok w realizacji projektu wartości około 10 milionów złotych przypieczętowało rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej.Wagę inwestycji podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.- Zaczynamy od budowy drogi technicznej, to jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji. Powstanie 186 hektarów nowego lądu, dzięki któremu będziemy mieli 3 kilometry nowego nabrzeża - mówi Klimczak.Inwestycja ma być największą na Bałtyku, dodaje minister Arkadiusz Marchewka.- To właśnie tutaj, w Świnoujściu, powstanie nowy głębokowodny port. Port z prawdziwego zdarzenia, który wejdzie na listę najważniejszych portów europejskich - mówi Marchewka.Droga dojazdowa ma być gotowa za 10 miesięcy.