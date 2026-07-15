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Przedszkole i plac zabaw przy ulicy Ceglanej w Szczecinie jeszcze poczekają na remont

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Dzieci i ich opiekunowie na remont przedszkola przy ulicy Ceglanej w Szczecinie czekają już kilka lat, teraz okazuje się, że mogą poczekać dłużej.
Wszystko przez konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej i kłopotem związanym z wyłonieniem firmy za to odpowiedzialnej.

Lata lecą a koszty rosną. Rzecznik do spraw inwestycji miejskich Piotr Zieliński mówi, że teraz wszystko w rękach radnych.

- Kwestia jest teraz zabezpieczenia środków po stronie budżetu miasta. Taki wniosek budżetowy na pewno się pojawi na projekt budżetu na przyszły rok. I finalnie oczywiście tutaj decyzje co do przyznania takich środków podejmują radni. To czy to zadanie będzie realizowane, no jeszcze musimy chwilę poczekać - dodaje Zieliński.

Obecna infrastruktura jest mocno zużyta. Czyha tam wiele pułapek. Prace mają być podzielone na kilka etapów.

- Prace związane z samym budynkiem przedszkola, izolacja pionowa, fundamenty, modernizacja oświetlenia całego terenu, nowe nasadzenia, ogrodzenie, taki system dostępu. Kilka takich prac wpływających na estetykę i funkcjonalność tej przestrzeni - wymienia rzecznik.

Modernizacja obejmie też wysłużony plac zabaw.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik do spraw inwestycji miejskich Piotr Zieliński mówi, że teraz wszystko w rękach radnych. Lata lecą a koszty rosną.
Obecna infrastruktura jest mocno zużyta. Czyha tam wiele pułapek. Prace mają być podzielone na kilka etapów.

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