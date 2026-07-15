Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Zachodniopomorskie: śledztwo po śmiertelnym wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prokuratura wszczęła śledztwo po śmiertelnym wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu.
We wtorek w pobliżu miejscowości Kowalewiczki w powiecie sławieńskim w Zachodniopomorskiem policyjny samochód potrącił szesnastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej - chłopak zginął na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to nastolatek na hulajnodze z nieznanych przyczyn skręcił wprost pod nadjeżdżający nieoznakowany radiowóz. Przebieg całego zdarzenia zrekonstruować mają dopiero biegli. Prokurator obejrzał miejsce wypadku, zabezpieczył hulajnogę i policyjny samochód do dalszych ekspertyz.

Zlecił też sekcję zwłok ofiary zdarzenia. Nieoznakowanym radiowozem jechało trzech policjantów. Wszyscy byli trzeźwi i na służbie. Chłopiec, który zginął w tym wypadku jechał bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat nie miał prawnego obowiązku jego noszenia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anety Łuczkowskiej (IAR)

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od wczoraj oglądane 6824 razy)
  2. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od 09 lipca oglądane 4984 razy)
  3. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od 09 lipca oglądane 3748 razy)
  4. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od wczoraj oglądane 2822 razy)
  5. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował
    (od 11 lipca oglądane 2387 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Atak na księdza w Choszcznie [WIDEO]
Nowy napój alkoholowy w sklepach. Lekarze ostrzegają [WIDEO]
Woda w podszczecińskiej gminie Dobra znów bezpieczna [WIDEO, ZDJĘCIA]
Historyczna kamienica odzyska dawny blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer śladami szczecińskiego Króla tanga [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty