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Będą zmiany na Placu Wolności w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Młoty pneumatyczne, kurz i sporo hałasu. Ruszyła metamorfoza świnoujskiego Placu Wolności.
Na miejscu trwa skuwanie betonu. Samorząd Świnoujścia ma projekt na konkretną koncepcję.

- Metamorfoza placu rozpoczęła się od usuwania tego, co znajdowało się na nim do tej pory - mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Kiedyś to służyło trochę jak fontanna, tam płynęła woda, natomiast od wielu lat w tym miejscu woda już nie płynie. Postanowiliśmy to miejsce nieco zmienić. Żeby to wszystko zafunkcjonowało trzeba tam wprowadzić maszyny budowlane, w tej chwili pracują tam młoty pneumatyczne, to wszystko kruszą.

Dodaje, że teraz centrum miasta zyska lekkości i zieleni. - W opinii wielu mieszkańców jest tam zbyt dużo betonu, dlatego postanowiliśmy trochę przełamać to miejsce zielenią. Zostaną nasadzone nowe rośliny, to miejsce na pewno się zazieleni, być może posadzimy trochę krzewów - mówi Basałygo.

Pierwsze efekty zmian ujrzymy jeszcze tego lata.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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