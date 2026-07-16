Będą zmiany na Placu Wolności w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Młoty pneumatyczne, kurz i sporo hałasu. Ruszyła metamorfoza świnoujskiego Placu Wolności.

Na miejscu trwa skuwanie betonu. Samorząd Świnoujścia ma projekt na konkretną koncepcję.



- Metamorfoza placu rozpoczęła się od usuwania tego, co znajdowało się na nim do tej pory - mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Kiedyś to służyło trochę jak fontanna, tam płynęła woda, natomiast od wielu lat w tym miejscu woda już nie płynie. Postanowiliśmy to miejsce nieco zmienić. Żeby to wszystko zafunkcjonowało trzeba tam wprowadzić maszyny budowlane, w tej chwili pracują tam młoty pneumatyczne, to wszystko kruszą.



Dodaje, że teraz centrum miasta zyska lekkości i zieleni. - W opinii wielu mieszkańców jest tam zbyt dużo betonu, dlatego postanowiliśmy trochę przełamać to miejsce zielenią. Zostaną nasadzone nowe rośliny, to miejsce na pewno się zazieleni, być może posadzimy trochę krzewów - mówi Basałygo.



Pierwsze efekty zmian ujrzymy jeszcze tego lata.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski