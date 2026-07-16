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Przy budowie Obwodnicy Polic ruszyły pierwsze prace

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Ruszyły prace przy budowie Obwodnicy Polic. Piesi i rowerzyści powinni zachować czujność szczególnie na leśnych ścieżkach.
Firma Strabag po przejęciu placu budowy formalnie rozpoczyna pierwsze prace. W Puszczy Wkrzańskiej pomiędzy Policami a Przęsocinem pojawiły się znaki - informuje zastępca burmistrza Gminy Police Radosław Mikołajczyk.

- Wykonawca rozpoczął oznakowanie tras leśnych, pieszych, rowerowych, które służyły mieszkańcom Polic i nie tylko. Do wędrówki, do spacerów i w tej chwili te trasy są zamknięte na długości obudowy obwodnicy Polic - mówił Mikołajczyk.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa -
dodaje Mikołajczyk.

- Na całej trasie budowy obwodnicy Polic będą także głębokie wykopy, będą także prace inżynieryjne. Jeśli chodzi właśnie o sprzęty budowlane, wywrotki, koparki, to może powodować zagrożenie dla użytkowników tych tras - podkreśla Mikołajczyk.

Wykonawca planuje zejść z placu bodowy do końca 2028 roku. Ruch na chodnikach i ścieżkach rowerowych wzdłuż ulic Tanowskiej, Przęsocińskiej oraz drogi na Siedlice odbywa się bez żadnych zmian.

Nowa trasa ma w przyszłości odciążyć centrum miasta z ruchu tranzytowego oraz usprawnić komunikację w kierunku Zachodniej Obwodnicy Szczecina i drogi ekspresowej S6.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
W Puszczy Wkrzańskiej pomiędzy Policami a Przęsocinem pojawiły się znaki - informuje zastępca burmistrza Gminy Police Radosław Mikołajczyk.
Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa - dodaje Mikołajczyk.

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