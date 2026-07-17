Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wietrznie nad Bałtykiem, ale turyści zadowoleni

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Kto ma ochotę nieco schłodzić się w najcieplejszy dzień tygodnia, może się udać nad Bałtyk. Temperatura jest nieco niższa niż w głębi lądu i wieje silniejszy wiatr.
Turyści, aby skorzystać z plaży, musieli przede wszystkim pozytywnie się nastroić i zabezpieczyć w odpowiednie ubrania. Nasza reporterka Joanna Maraszek sprawdzała w Świnoujściu, jakie sposoby mają przyjezdni na przetrwanie.

- Jest ciepło pod warunkiem, że nie wychylamy się zza parawanu. - Nie boję się wiatru, już jestem przyzwyczajony. Tyle lat już nad Bałtyk przyjeżdżam. - Nam jest akurat ciepło. Nie lubimy takich upałów, więc dla nas jest jak najbardziej pogoda sprzyjająca. - Żona aż mi doniosła bluzę, bo wyszliśmy z wody i było bardzo zimno, a córka teraz się troszkę telepie. - Ja ubrana "na cebulkę". Polskie morze tego wymaga. - Trzeba się dobrze przygotować, sprawdzić pogodę. Jesteśmy do niedzieli i to jest chyba najcieplejszy dzień, więc zobaczymy co będzie dalej. - Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. I wtedy się nie marznie - mówią turyści.

W odpowiedni ubiór warto się zabezpieczyć przede wszystkim w weekend; synoptycy zapowiadają wyjątkowo trudne warunki, czyli około 21 stopni i silny wiatr.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Zajrzeliśmy do Świnoujścia, by sprawdzić, jakie sposoby mają na przetrwanie wakacji na polskiej plaży.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od 14 lipca oglądane 7158 razy)
  2. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od 14 lipca oglądane 3343 razy)
  3. Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police
    (od 14 lipca oglądane 2657 razy)
  4. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował
    (od 11 lipca oglądane 2521 razy)
  5. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od wczoraj oglądane 2195 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecin wita...niedopałkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Boa dusiciel jedną z (wielu) atrakcji półkolonii w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowogard inwestuje w rozwój infrastruktury. To ratunek dla jeziora, jak i dla ruchu drogowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Plac Solidarności w przebudowie. Na drzewa trzeba zaczekać do jesieni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Atak na księdza w Choszcznie [WIDEO]

Najnowsze podcasty