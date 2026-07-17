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Pojawiła się ścieżka, zniknęły barierki. Zmiany wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Nowa ścieżka, brak barierek. Wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie wymieniono nawierzchnię trasy rowerowej. Remont objął najbardziej zniszczony odcinek między ulicą Belgijską a Wszystkich Świętych.
Po zakończeniu prac nie wróciły jednak stalowe barierki, które wcześniej zabezpieczały fragment ścieżki przy skarpie.

Na ten problem zwróciła uwagę nasza słuchaczka. Część mieszkańców podziela zdanie, że barierki powinny wrócić.

Zatrzymujemy się! - mówi reporter.

- O kurde, jak to? - odpowiada rowerzysta.

Pod górkę ciężej - dodaje dziennikarz.

- No trudno, ciężko. Życie takie jest - podkreśla rowerzysta.

A z górki? - dopytuje reporter.

- A z górki pędzimy i nie pedałujemy. - Ta ścieżka, nawet czy jak była robiona, czy nie była robiona, strasznie dużo osób jeździ tutaj z dosyć dużą szybkością - odpowiadają Szczecinianie.

Tu były barierki wcześniej? - pyta dziennikarz.

- Były, tak, tak. To uważam, że powinny być. Tutaj powinno być ogółem dobrze zabezpieczone to. - Na pewno dawałoby dużo bardziej bezpieczną trasę. - I porządne oznaczenia przy wyjeździe. - Możliwe jest jakieś zasłabnięcie, jakaś awaria roweru i wtedy takie barierki są dobrą asekuracją. - No może i powinny być, może się odbije w drugą stronę i pojedzie, i nie będzie nieszczęścia - mówią Szczecinianie.

O sprawę zapytaliśmy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Czekamy na odpowiedź.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu Tematy i Muzyka

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