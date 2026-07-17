Prowadził pod wpływem, bez prawa jazdy, autem z cudzymi tablicami rejestracyjnymi

Prowadził po alkoholu, bez prawa jazdy i z tablicami rejestracyjnymi z innego samochodu. Policjanci z Myśliborza zatrzymali do kontroli 39-latka, który jechał samochodem przez Karsko w gminie Nowogródek Pomorski.
Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze ustalili też, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami. To jednak nie koniec. Auto miało zamontowane tablice rejestracyjne pochodzące z innego samochodu.
Sprawa trafi do sądu. Od października 2023 roku używanie tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat więzienia.
Sprawa trafi do sądu. Od października 2023 roku używanie tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat więzienia.
Edycja tekstu: Michał Tesarski