Prowadził pod wpływem, bez prawa jazdy, autem z cudzymi tablicami rejestracyjnymi

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Prowadził po alkoholu, bez prawa jazdy i z tablicami rejestracyjnymi z innego samochodu. Policjanci z Myśliborza zatrzymali do kontroli 39-latka, który jechał samochodem przez Karsko w gminie Nowogródek Pomorski.