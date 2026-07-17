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Podwójny rocznik to wyzwanie dla szczecińskich uczelni

Region Weronika Łyczywek

Politechnika Morska. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Politechnika Morska. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Szczecińskie uczelnie zwiększają limity przyjęć na wybranych kierunkach. To efekt podwójnego rocznika tegorocznych maturzystów.
Na studia wybierają się właśnie absolwenci, których objęła reforma edukacyjna z 2014 roku - edukację rozpoczęły wtedy jednocześnie sześcio- i siedmiolatki.

W związku z tym liczba chętnych do studiowania zwiększyła się nawet o 40 procent - mówi prorektor do spraw studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, profesor Arkadiusz Telesiński.

- Będziemy starać się przyjąć jak najwięcej kandydatów, nikogo nie zostawić, że tak powiem kolokwialnie, na lodzie. Oczywiście, jeżeli nam się nie uda, to będziemy proponować kierunki pokrewne, a takie również mamy w ofercie - informuje Telesiński.

Największym zainteresowaniem cieszy się Pomorski Uniwersytet Medyczny. Aplikowało na niego ponad 17 tysięcy osób. W przypadku tej uczelni zwiększenie limitu miejsc jest możliwe tylko na kierunkach niestacjonarnych - informuje rzecznik PUM, profesor Barbara Wiszniewska.

- Takimi warunkami dysponuje uczelnia, żeby mogli wszyscy funkcjonować prawidłowo i mieć zajęcia. W przedklinicznych to nie ma problemu, ale potem w przedmiotach klinicznych to już jest duży problem, bo wtedy nauczyciele akademiccy nie byliby w stanie w ogóle pracować - podkreśla Wiszniewska.

Łącznie na cztery największe szczecińskie uczelnie w internetowym systemie rekrutacyjnym aplikowało ponad 30 tysięcy osób.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
W związku z tym liczba chętnych do studiowania zwiększyła się nawet o 40 procent - mówi prorektor do spraw studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, profesor Arkadiusz Telesiński.
W przypadku tej uczelni zwiększenie limitu miejsc jest możliwe tylko na kierunkach niestacjonarnych - informuje rzecznik PUM, profesor Barbara Wiszniewska.

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