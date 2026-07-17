Podwójny rocznik to wyzwanie dla szczecińskich uczelni

Szczecińskie uczelnie zwiększają limity przyjęć na wybranych kierunkach. To efekt podwójnego rocznika tegorocznych maturzystów.

Na studia wybierają się właśnie absolwenci, których objęła reforma edukacyjna z 2014 roku - edukację rozpoczęły wtedy jednocześnie sześcio- i siedmiolatki.



W związku z tym liczba chętnych do studiowania zwiększyła się nawet o 40 procent - mówi prorektor do spraw studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, profesor Arkadiusz Telesiński.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- Będziemy starać się przyjąć jak najwięcej kandydatów, nikogo nie zostawić, że tak powiem kolokwialnie, na lodzie. Oczywiście, jeżeli nam się nie uda, to będziemy proponować kierunki pokrewne, a takie również mamy w ofercie - informuje Telesiński.Największym zainteresowaniem cieszy się Pomorski Uniwersytet Medyczny. Aplikowało na niego ponad 17 tysięcy osób. W przypadku tej uczelni zwiększenie limitu miejsc jest możliwe tylko na kierunkach niestacjonarnych - informuje rzecznik PUM, profesor Barbara Wiszniewska.- Takimi warunkami dysponuje uczelnia, żeby mogli wszyscy funkcjonować prawidłowo i mieć zajęcia. W przedklinicznych to nie ma problemu, ale potem w przedmiotach klinicznych to już jest duży problem, bo wtedy nauczyciele akademiccy nie byliby w stanie w ogóle pracować - podkreśla Wiszniewska.Łącznie na cztery największe szczecińskie uczelnie w internetowym systemie rekrutacyjnym aplikowało ponad 30 tysięcy osób.