Z ulicy Balińskiego w Szczecinie zniknie sygnalizacja świetlna

Zniknie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szosy Stargardzkiej z ulicą Balińskiego w Szczecinie. Zapowiedział to w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodał, że przy tej zmianie wprowadzone zostaną również korekty w organizacji ruchu na tym właśnie skrzyżowaniu.- Będzie zlikwidowana możliwość wyjazdu z ulicy Balińskiego w lewo, w kierunku centrum Szczecina, jak i też możliwość zjazdu od strony ulicy Szosy Stargardzkiej, od strony Stargardu na ulicę Balińskiego.Zmiany na skrzyżowaniu Szosy Stargardzkiej z ulicą Balińskiego zostaną wprowadzone prawdopodobnie najpóźniej do końca lipca.