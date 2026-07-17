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Z ulicy Balińskiego w Szczecinie zniknie sygnalizacja świetlna

Region Adam Wosik

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zniknie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szosy Stargardzkiej z ulicą Balińskiego w Szczecinie. Zapowiedział to w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
Dodał, że przy tej zmianie wprowadzone zostaną również korekty w organizacji ruchu na tym właśnie skrzyżowaniu.

- Będzie zlikwidowana możliwość wyjazdu z ulicy Balińskiego w lewo, w kierunku centrum Szczecina, jak i też możliwość zjazdu od strony ulicy Szosy Stargardzkiej, od strony Stargardu na ulicę Balińskiego.

Zmiany na skrzyżowaniu Szosy Stargardzkiej z ulicą Balińskiego zostaną wprowadzone prawdopodobnie najpóźniej do końca lipca.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Dodał, że przy zmianie tej wprowadzone zostaną również korekty w organizacji ruchu na tym właśnie skrzyżowaniu.

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