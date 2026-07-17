W ten weekend Szczecin należy do kobiet

Warsztaty taneczne, panele zdrowotne i metamorfozy - to Wakacyjne Miasto Kobiet w pigułce. Festiwal wystartował w piątek na szczecińskiej Łasztowni.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Nasza reporterka Anna Klimczyk przekonała się, że zaproponowana przez organizatorów dawka kobiecej energii rozgrzewa atmosferę mocniej niż lipcowe słońce.- Zmieniamy kobiety w jeszcze lepsze wersje, jakimi przychodzą. Także upiększamy, podkreślamy ich urody - mówi jedna z prowadzących.Teraz malujemy. Jaki tutaj makijaż Pani planuje? - pyta dziennikarka.- Bardzo delikatny, z tego względu, że uroda jest delikatna i jasna - odpowiada makijażystka.Pani czeka na efekty tej metamorfozy? - dopytuje reporterka.- Tak, czekam z niecierpliwością - mówi uczestniczka festiwalu.- Panie przechodzą tutaj przemianę. Wykonywany jest profesjonalny makijaż, fryzura, na koniec jest sesja zdjęciowa. Dodatkowo przede wszystkim gwiazdy. Na scenie zaczyna tańczyć Iwona Pavlović - mówiła Barbara Gruszka, dyrektor festiwalu Wakacyjne Miasto Kobiet.Jak pani idzie? Bo widzę, że pełna klasa, nóżki chodzą - mówi dziennikarka.- Bardzo jestem skupiona, muszę uważać, liczę, ale staram się - odpowiada uczestniczka.Przez siedem lat festiwal ten odbywał się w Świnoujściu. Teraz przeniósł się do Szczecina. Potrwa do niedzieli.