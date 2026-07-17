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W ten weekend Szczecin należy do kobiet

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Warsztaty taneczne, panele zdrowotne i metamorfozy - to Wakacyjne Miasto Kobiet w pigułce. Festiwal wystartował w piątek na szczecińskiej Łasztowni.
Nasza reporterka Anna Klimczyk przekonała się, że zaproponowana przez organizatorów dawka kobiecej energii rozgrzewa atmosferę mocniej niż lipcowe słońce.

- Zmieniamy kobiety w jeszcze lepsze wersje, jakimi przychodzą. Także upiększamy, podkreślamy ich urody - mówi jedna z prowadzących.

Teraz malujemy. Jaki tutaj makijaż Pani planuje? - pyta dziennikarka.

- Bardzo delikatny, z tego względu, że uroda jest delikatna i jasna - odpowiada makijażystka.

Pani czeka na efekty tej metamorfozy? - dopytuje reporterka.

- Tak, czekam z niecierpliwością - mówi uczestniczka festiwalu.

- Panie przechodzą tutaj przemianę. Wykonywany jest profesjonalny makijaż, fryzura, na koniec jest sesja zdjęciowa. Dodatkowo przede wszystkim gwiazdy. Na scenie zaczyna tańczyć Iwona Pavlović - mówiła Barbara Gruszka, dyrektor festiwalu Wakacyjne Miasto Kobiet.

Jak pani idzie? Bo widzę, że pełna klasa, nóżki chodzą - mówi dziennikarka.

- Bardzo jestem skupiona, muszę uważać, liczę, ale staram się - odpowiada uczestniczka.

Przez siedem lat festiwal ten odbywał się w Świnoujściu. Teraz przeniósł się do Szczecina. Potrwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

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