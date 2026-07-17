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Zaktualizowane mapy Jeziora Dąbie są już dostępne dla żeglarzy

Region Julia Nowicka

Jezioro Dąbie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jezioro Dąbie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To ważne informacje m.in. dla żeglarzy wypływających na szczecińskie Jezioro Dąbie. Wody Polskie z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaktualizowały mapy akwenu.
Jak informuje rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, takie aktualizacje muszą być robione regularnie.

- Zmienia się wygląd torów, otoczenie, zmieniają się lokalizacje sieci rybackich, w związku z tym przed rozpoczęciem i w trakcie każdego sezonu żeglarskiego po prostu takie aktualizacyjne zmiany na mapach nanosimy - informuje Synowiecki.

Na mapach znajdują się aktualne znaki nawigacyjne, informacje ułatwiające planowanie tras czy lokalizacje sieci rybackich - tłumaczy Synowiecki.

- To jest bardzo istotna informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się właśnie w rejs, aby nie napotkali po drodze jakiejś przykrej niespodzianki i nie wkręcili na przykład śruby czy steru - podkreśla rzecznik.

Mapy w plikach PDF są dostępne do pobrania na stronie internetowej Wód Polskich.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak informuje rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, takie aktualizacje muszą być robione regularnie.
Na mapach znajdują się aktualne znaki nawigacyjne, informacje ułatwiające planowanie tras czy lokalizacje sieci rybackich - tłumaczy Synowiecki.

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