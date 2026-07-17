Zaktualizowane mapy Jeziora Dąbie są już dostępne dla żeglarzy

To ważne informacje m.in. dla żeglarzy wypływających na szczecińskie Jezioro Dąbie. Wody Polskie z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaktualizowały mapy akwenu.
Jak informuje rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, takie aktualizacje muszą być robione regularnie.
- Zmienia się wygląd torów, otoczenie, zmieniają się lokalizacje sieci rybackich, w związku z tym przed rozpoczęciem i w trakcie każdego sezonu żeglarskiego po prostu takie aktualizacyjne zmiany na mapach nanosimy - informuje Synowiecki.
Na mapach znajdują się aktualne znaki nawigacyjne, informacje ułatwiające planowanie tras czy lokalizacje sieci rybackich - tłumaczy Synowiecki.
- To jest bardzo istotna informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się właśnie w rejs, aby nie napotkali po drodze jakiejś przykrej niespodzianki i nie wkręcili na przykład śruby czy steru - podkreśla rzecznik.
Mapy w plikach PDF są dostępne do pobrania na stronie internetowej Wód Polskich.
- Zmienia się wygląd torów, otoczenie, zmieniają się lokalizacje sieci rybackich, w związku z tym przed rozpoczęciem i w trakcie każdego sezonu żeglarskiego po prostu takie aktualizacyjne zmiany na mapach nanosimy - informuje Synowiecki.
Na mapach znajdują się aktualne znaki nawigacyjne, informacje ułatwiające planowanie tras czy lokalizacje sieci rybackich - tłumaczy Synowiecki.
- To jest bardzo istotna informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się właśnie w rejs, aby nie napotkali po drodze jakiejś przykrej niespodzianki i nie wkręcili na przykład śruby czy steru - podkreśla rzecznik.
Mapy w plikach PDF są dostępne do pobrania na stronie internetowej Wód Polskich.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak informuje rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, takie aktualizacje muszą być robione regularnie.