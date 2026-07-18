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(Nie)idealne lato w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Plaża w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Plaża w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Nad Bałtykiem potrzebny specjalny kurs przetrwania. Temperatura jest niższa niż w głębi lądu i wieje silniejszy wiatr.
Turyści, aby skorzystać z plaży, muszą przede wszystkim pozytywnie się nastroić i zabezpieczyć w odpowiednie ubrania. Nasza reporterka Joanna Maraszek sprawdza w Świnoujściu, jakie sposoby mają przyjezdni na nieidealne lato.

- Jest ciepło pod warunkiem, że nie wychylamy się zza parawanu. - Już jestem przyzwyczajony do wiaterków. Tyle lat już nad Bałtyk przyjeżdżam. - Nam jest akurat ciepło. Nie lubimy takich upałów, więc dla nas jest jak najbardziej pogoda jest sprzyjająca. - Żona aż mi doniosła bluzę, bo wyszliśmy z wody i było bardzo zimno, a córka teraz się troszkę telepie. - Na cebulkę, polskie Morze tego wymaga. - Trzeba się dobrze przygotować, sprawdzić pogodę. Jesteśmy do niedzieli i to jest chyba najcieplejszy dzień, więc zobaczymy co będzie dalej. - Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. I wtedy się nie marznie - mówią turyści.

Synoptycy zapowiadają mniej wakacyjne warunki, czyli około 21 stopni i silny wiatr także w niedzielę.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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