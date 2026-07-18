Pościg za kierowcą w Policach (WIDEO)

Policjanci z polickiej drogówki ruszyli w pościg za mężczyzną, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej - funkcjonariusze więc ruszyli za nim.Kierujący był wcześniej znany policjantom, bo jeździł autem bez uprawnień -mówi sierżant sztabowa Adrianna Szczerba.- Mężczyzna nie zastosował się do wydanego polecenia zatrzymania pojazdu i podjął próbę ucieczki. Po zatrzymaniu okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a dodatkowo kierował pod wpływem środków odurzających - dodaje policjantka.Mężczyzna za swój czyn odpowie przed sądem. Za niezatrzymanie się do kontroli, mimo wydawanych przez policję sygnałów grozi 5 lat więzienia.