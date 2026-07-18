Harcerki zdobywały sprawności w Radiu Szczecin

Wizyta w Radiu Szczecin na liście wyzwań do zdobycia odznaki. Nasze studio odwiedziły harcerki z Warszawy, które przyjechały na obóz w Łubowie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Podczas 3-dniowego rajdu w Szczecinie na Polę, Asię i Anię czeka seria zadań do wykonania.- Musimy sobie wyszyć znaczki na mundurze. Koleżanki inne właśnie musiały pojechać do Świnoujścia, zobaczyć latarnię. Pojechały może autostopem albo pociągiem. Muszę jeszcze znaleźć jak najstarszą rzecz i zawieźć ją do obozu, by potem się pochwalić. Musimy jeszcze same zarobić i ugotować obiad i koleżanka musi zrobić sama paprykarz szczeciński - mówią harcerki.Trzymamy kciuki za resztę wyzwań.