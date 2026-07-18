Remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Gmina Międzyzdroje otrzymała na ten cel prawie 900 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Prace już trwają, a w ramach inwestycji, w placówce powstaną między innymi: sala terapeutyczna, pokój wyciszenia oraz nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie edukacyjne."Szkoła stanie się jeszcze bardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich uczniów – szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnościami" napisał w mediach społecznościowych burmistrz Międzyzdrojów Mateusz BobekDo podstawówki trafią też specjalistyczne pomoce dydaktyczne.