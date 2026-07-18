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"Szkoła stanie się jeszcze bardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich uczniów"

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Facebook/Burmistrz Międzyzdrojów - Mateusz Bobek
Fot. Facebook/Burmistrz Międzyzdrojów - Mateusz Bobek
Remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Gmina Międzyzdroje otrzymała na ten cel prawie 900 tysięcy złotych.
To pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Prace już trwają, a w ramach inwestycji, w placówce powstaną między innymi: sala terapeutyczna, pokój wyciszenia oraz nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie edukacyjne.

"Szkoła stanie się jeszcze bardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich uczniów – szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnościami" napisał w mediach społecznościowych burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek

Do podstawówki trafią też specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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