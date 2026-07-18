Około dwóch tysięcy zawodników przebiegnie nocą przez Szczecin

Wieczorem Szczecin stanie się stolicą nocnego biegania.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Około dwóch tysięcy zawodników o godzinie 23 wystartuje w 12. Nocnym Portowym Maratonie Szczecińskim oraz 7. Nocnym Półmaratonie Szczecińskim - zapowiada dyrektor szczecińskiego maratonu, Michał Piersiński.- Szczecin będzie tej nocy biegową stolicą naszego kraju. Serdecznie zapraszam do kibicowania, zapraszam do wspierania naszych maratończyków i półmaratończyków na trasie. Kierowców i innych mieszkańców Szczecina niezainteresowanych naszą imprezą serdecznie proszę o wyrozumiałość w tych godzinach - dodaje Piersiński.Start i meta biegu będą na stadionie miejskim imienia Floriana Krygiera, a trasa poprowadzi między innymi przez Bramę Portową, Wały Chrobrego, Stocznię Szczecińską, Niebuszewo i Aleję Wojska Polskiego.