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Około dwóch tysięcy zawodników przebiegnie nocą przez Szczecin

Region Krzysztof Cichocki

Mat. Maraton Szczeciński
Mat. Maraton Szczeciński
Mat. Maraton Szczeciński
Mat. Maraton Szczeciński
Wieczorem Szczecin stanie się stolicą nocnego biegania.
Około dwóch tysięcy zawodników o godzinie 23 wystartuje w 12. Nocnym Portowym Maratonie Szczecińskim oraz 7. Nocnym Półmaratonie Szczecińskim - zapowiada dyrektor szczecińskiego maratonu, Michał Piersiński.

- Szczecin będzie tej nocy biegową stolicą naszego kraju. Serdecznie zapraszam do kibicowania, zapraszam do wspierania naszych maratończyków i półmaratończyków na trasie. Kierowców i innych mieszkańców Szczecina niezainteresowanych naszą imprezą serdecznie proszę o wyrozumiałość w tych godzinach - dodaje Piersiński.

Start i meta biegu będą na stadionie miejskim imienia Floriana Krygiera, a trasa poprowadzi między innymi przez Bramę Portową, Wały Chrobrego, Stocznię Szczecińską, Niebuszewo i Aleję Wojska Polskiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Około dwóch tysięcy zawodników o godzinie 23 wystartuje w 12. Nocnym Portowym Maratonie Szczecińskim oraz 7. Półmaratonie - zapowiada dyrektor szczecińskiego maratonu, Michał Piersiński.

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