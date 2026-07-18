"Zakaz kąpieli postawiliśmy profilaktycznie"

Znak o zakazie kąpieli z powodu skażenia wody pojawił się przy amfiteatrze w Morzyczynie.
Irena Rybarczyk, zastępca wójta Kobylanki mówi, że ma on na celu ostrzeżenie przed ewentualnym zagrożeniem.
- Zakaz kąpieli postawiliśmy tak profilaktycznie, dlatego że tam w tych miejscach pojawiły się sinice. Sanepid przyjeżdża cyklicznie sprawdzać jakość wody, to też zauważył, że tam w linii brzegowej pojawiły się sinice. No i taka wspólna nasza decyzja i sanepidu i gminy - tłumaczy Rybarczyk.
Zastępca wójta zapewnia, że kąpiele na strzeżonym, położonym nieco dalej kąpielisku, są bezpieczne.
- Jeżeli chodzi o plażę strzeżoną w Morzyczynie, tam są służby ratownicze codziennie od 11 do 19. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Kąpielisko obecnie jest czyste - dodaje Rybarczyk.
Aktualne sytuacje na kąpieliskach dostępne są w Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.
- Zakaz kąpieli postawiliśmy tak profilaktycznie, dlatego że tam w tych miejscach pojawiły się sinice. Sanepid przyjeżdża cyklicznie sprawdzać jakość wody, to też zauważył, że tam w linii brzegowej pojawiły się sinice. No i taka wspólna nasza decyzja i sanepidu i gminy - tłumaczy Rybarczyk.
Zastępca wójta zapewnia, że kąpiele na strzeżonym, położonym nieco dalej kąpielisku, są bezpieczne.
- Jeżeli chodzi o plażę strzeżoną w Morzyczynie, tam są służby ratownicze codziennie od 11 do 19. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Kąpielisko obecnie jest czyste - dodaje Rybarczyk.
Aktualne sytuacje na kąpieliskach dostępne są w Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Edycja tekstu: Natalia Chodań