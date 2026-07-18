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"Zakaz kąpieli postawiliśmy profilaktycznie"

Region Natalia Chodań

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Znak o zakazie kąpieli z powodu skażenia wody pojawił się przy amfiteatrze w Morzyczynie.
Irena Rybarczyk, zastępca wójta Kobylanki mówi, że ma on na celu ostrzeżenie przed ewentualnym zagrożeniem.

- Zakaz kąpieli postawiliśmy tak profilaktycznie, dlatego że tam w tych miejscach pojawiły się sinice. Sanepid przyjeżdża cyklicznie sprawdzać jakość wody, to też zauważył, że tam w linii brzegowej pojawiły się sinice. No i taka wspólna nasza decyzja i sanepidu i gminy - tłumaczy Rybarczyk.

Zastępca wójta zapewnia, że kąpiele na strzeżonym, położonym nieco dalej kąpielisku, są bezpieczne.

- Jeżeli chodzi o plażę strzeżoną w Morzyczynie, tam są służby ratownicze codziennie od 11 do 19. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Kąpielisko obecnie jest czyste - dodaje Rybarczyk.

Aktualne sytuacje na kąpieliskach dostępne są w Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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