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Kluczowe skrzyżowanie w Świnoujściu zostanie otwarte

Region Tomasz Domański

Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Mamy dobre informacje dla zmotoryzowanych, pasażerów komunikacji miejskiej i turystów w Świnoujściu. Służby drogowe udostępniły przejazd przez skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Moniuszki oraz za moment otworzą skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z ulicą Piłsudskiego.
Jak informuje magistrat, znacząco ułatwi to dojazd do dzielnicy nadmorskiej. Od poniedziałku autobusy linii 3 i 6 wrócą na swoje stałe trasy. Z kolei uruchomione wyłącznie na czas remontu linie 93 i 96 zakończą kursowanie.

Zmiany obejmą również linię nr 13. Autobus nie będzie już skręcał z ul. Słowackiego w ul. Matejki. Zamiast tego pojedzie prosto do ul. Prusa i Moniuszki, następnie skręci w ul. Wojska Polskiego i dalej ul. Konstytucji 3 Maja do placu Kościelnego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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