Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Trwa ostatni dzień imprezy na szczecińskiej Łasztowni. W jej harmonogramie metamorfozy, wykłady ekspertów i spotkania z gwiazdami.
Wydarzenie relacjonuje reporterka Radia Szczecin Anna Klimczyk.

- Modelujemy wałeczki i dopiero cała reszta przed nami. - Pan kręci loka, już zrobił kitkę, przygotował sobie włosy. Robimy dzisiaj inną opcję, ponieważ to jest nasza fotografka, która wspomaga nasze metamorfozy. Dziewczyny działają. Ostatnio mieliśmy rozpuszczone włosy, a teraz, żeby było praktycznie mamy włosy spięte - mówią fryzjerzy.

Wakacyjne Miasto Kobiet to nie tylko metamorfozy, ale także strefa zdrowia.

- Przede wszystkim zajmujemy się profilaktyką raka piersi, czyli przygotowaniem i pokazaniem jak kobieta może wykonywać samobadanie. Badanie polega na tym, żeby podnieść rękę przeciwną do piersi badanej do góry i ruchem okrężnym sprawdzać czy nic w tej piersi się nie dzieje, czy nie ma guzka - mówi prowadząca warsztaty.

Impreza potrwa do 23, a zakończy ją pokaz filmu pt. "Boska Florence" w kinie plenerowym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od 14 lipca oglądane 7278 razy)
  2. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od 14 lipca oglądane 3480 razy)
  3. Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police
    (od 14 lipca oglądane 2989 razy)
  4. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2398 razy)
  5. Mama ruszyła na pomoc swojej topiącej się córce
    (od 15 lipca oglądane 2075 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin wita...niedopałkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Boa dusiciel jedną z (wielu) atrakcji półkolonii w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty