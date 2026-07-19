Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwa ostatni dzień imprezy na szczecińskiej Łasztowni. W jej harmonogramie metamorfozy, wykłady ekspertów i spotkania z gwiazdami.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wydarzenie relacjonuje reporterka Radia Szczecin Anna Klimczyk.- Modelujemy wałeczki i dopiero cała reszta przed nami. - Pan kręci loka, już zrobił kitkę, przygotował sobie włosy. Robimy dzisiaj inną opcję, ponieważ to jest nasza fotografka, która wspomaga nasze metamorfozy. Dziewczyny działają. Ostatnio mieliśmy rozpuszczone włosy, a teraz, żeby było praktycznie mamy włosy spięte - mówią fryzjerzy.Wakacyjne Miasto Kobiet to nie tylko metamorfozy, ale także strefa zdrowia.- Przede wszystkim zajmujemy się profilaktyką raka piersi, czyli przygotowaniem i pokazaniem jak kobieta może wykonywać samobadanie. Badanie polega na tym, żeby podnieść rękę przeciwną do piersi badanej do góry i ruchem okrężnym sprawdzać czy nic w tej piersi się nie dzieje, czy nie ma guzka - mówi prowadząca warsztaty.Impreza potrwa do 23, a zakończy ją pokaz filmu pt. "Boska Florence" w kinie plenerowym.