Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Trwa ostatni dzień imprezy na szczecińskiej Łasztowni. W jej harmonogramie metamorfozy, wykłady ekspertów i spotkania z gwiazdami.
Wydarzenie relacjonuje reporterka Radia Szczecin Anna Klimczyk.
- Modelujemy wałeczki i dopiero cała reszta przed nami. - Pan kręci loka, już zrobił kitkę, przygotował sobie włosy. Robimy dzisiaj inną opcję, ponieważ to jest nasza fotografka, która wspomaga nasze metamorfozy. Dziewczyny działają. Ostatnio mieliśmy rozpuszczone włosy, a teraz, żeby było praktycznie mamy włosy spięte - mówią fryzjerzy.
Wakacyjne Miasto Kobiet to nie tylko metamorfozy, ale także strefa zdrowia.
- Przede wszystkim zajmujemy się profilaktyką raka piersi, czyli przygotowaniem i pokazaniem jak kobieta może wykonywać samobadanie. Badanie polega na tym, żeby podnieść rękę przeciwną do piersi badanej do góry i ruchem okrężnym sprawdzać czy nic w tej piersi się nie dzieje, czy nie ma guzka - mówi prowadząca warsztaty.
Impreza potrwa do 23, a zakończy ją pokaz filmu pt. "Boska Florence" w kinie plenerowym.
- Modelujemy wałeczki i dopiero cała reszta przed nami. - Pan kręci loka, już zrobił kitkę, przygotował sobie włosy. Robimy dzisiaj inną opcję, ponieważ to jest nasza fotografka, która wspomaga nasze metamorfozy. Dziewczyny działają. Ostatnio mieliśmy rozpuszczone włosy, a teraz, żeby było praktycznie mamy włosy spięte - mówią fryzjerzy.
Wakacyjne Miasto Kobiet to nie tylko metamorfozy, ale także strefa zdrowia.
- Przede wszystkim zajmujemy się profilaktyką raka piersi, czyli przygotowaniem i pokazaniem jak kobieta może wykonywać samobadanie. Badanie polega na tym, żeby podnieść rękę przeciwną do piersi badanej do góry i ruchem okrężnym sprawdzać czy nic w tej piersi się nie dzieje, czy nie ma guzka - mówi prowadząca warsztaty.
Impreza potrwa do 23, a zakończy ją pokaz filmu pt. "Boska Florence" w kinie plenerowym.
Edycja tekstu: Natalia Chodań