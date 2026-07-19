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Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Biżuteria, kwiaty, ubrania, czy zabawkowe samochody - słowem wszystko, co zalega w domu, ale może otrzymać nowe życie.
Trwa Gumieniecki Jarmark nad Jeziorkiem Słonecznym w Szczecinie. Nasza reporterka Anna Klimczyk postanowiła sprawdzić jakie skarby kryje.

- U mnie wszystko jest fajne. - Promocje są dzisiaj. - Wszystko co musi wyjść z domu, żeby móc zmniejszyć mieszkanie. Dwa obrazy, namiot, jakieś tam drobiażdżki. - Biżuteria ręcznie robiona, różne bransoletki, breloczki. - Kwiatami się zajmuję, ja jestem w ogóle miłośniczką kwiatów, więc różne kwiatki domowe z balkonu, z mieszkania. - Dla pani kwitnący w tej chwili, czyli fiołek alpejski. - proponują sprzedający.

Nie brakuje też zabawkowych samochodów.

- Mamy tutaj Hot Wheels wszystkie modele, stare odlewy np. z 2014 roku - dodaje sprzedawca.

Jarmark potrwa do godziny 15.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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