Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Biżuteria, kwiaty, ubrania, czy zabawkowe samochody - słowem wszystko, co zalega w domu, ale może otrzymać nowe życie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Trwa Gumieniecki Jarmark nad Jeziorkiem Słonecznym w Szczecinie. Nasza reporterka Anna Klimczyk postanowiła sprawdzić jakie skarby kryje.- U mnie wszystko jest fajne. - Promocje są dzisiaj. - Wszystko co musi wyjść z domu, żeby móc zmniejszyć mieszkanie. Dwa obrazy, namiot, jakieś tam drobiażdżki. - Biżuteria ręcznie robiona, różne bransoletki, breloczki. - Kwiatami się zajmuję, ja jestem w ogóle miłośniczką kwiatów, więc różne kwiatki domowe z balkonu, z mieszkania. - Dla pani kwitnący w tej chwili, czyli fiołek alpejski. - proponują sprzedający.Nie brakuje też zabawkowych samochodów.- Mamy tutaj Hot Wheels wszystkie modele, stare odlewy np. z 2014 roku - dodaje sprzedawca.Jarmark potrwa do godziny 15.