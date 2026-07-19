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Weekendowe powroty kierowców przyczyną korków w regionie

Region Adam Wosik

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Rozpoczęły się weekendowe powroty kierowców z pasa nadmorskiego w kierunku południa kraju. Widać to na drodze szybkiego ruchu S3 oraz na Autostradzie A6.
Wielokilometrowy korek utworzył się przed węzłem Klucz - zator sięga niemal węzła Kijewo.

Problemy z płynną jazdą widoczne również na węźle Goleniów Północ - przede wszystkim dla dojeżdżających drogą szybkiego ruchu S6 od strony Nowogardu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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