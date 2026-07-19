"Bezpieczne Wakacje" dotarły na plażę w Trzebieży [ZDJĘCIA]

Szkolenia z pierwszej pomocy, nauka samobadania piersi czy pomiar ciśnienia. Plaża w Trzebieży zmieniła się w medyczne centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia. A to wszystko w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje".

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- Kładziesz całą rączkę, ty wtedy dwie, bo masz małe bardzo rączki, na samym środku i też uciskasz. Słyszysz kliknięcie? - powiedziała ratowniczka.- Mhm - potwierdziła uczestniczka.Uczyłaś się podstaw pierwszej pomocy, jak było? - zapytała dziennikarka.- Dowiedziałam się, jak reanimować psa, małego dzidziusia, takiego dzieciaka jak ja i takiego dorosłego mężczyznę. Gdy się reanimuje takiego większego dzieciaka, to jest trudniej, no a jak takiego mężczyznę, no to wtedy to już trudno - powiedziała uczestniczka.Trzeba użyć siły - dodała reporterka.- Mhm - odpowiedziała uczestniczka.- Dorosłego jest schemat 30 uciśnięć na dwa wdechy, z tym że wcześniej trzeba sprawdzić przytomność, czy oddycha, powiadomić pogotowie. To samo robimy przy dziecku, z tym że zmniejszamy uciśnięcia do 15 i uciskamy jedną ręką - poinformował Piotr Głuszyk, ratownik WOPR.Organizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach.