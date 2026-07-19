Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Coraz więcej utrudnień na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA]

Region Tomasz Domański

Stan utrudnień o godzinie 15:37. Fot. Google Maps
Stan utrudnień o godzinie 15:37. Fot. Google Maps
Duże natężenie ruchu i kolizje spowalniają jazdę na S3 i A6 w okolicach Szczecina. Powracający znad morza na pierwszy zator natkną się na wysokości Rurki, następny ciągnie się od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie.
[AKTUALIZACJA O GODZ. 19:36]

Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na zachodniopomorskim fragmencie drogi ekspresowej S6. Trasa pomiędzy węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód jest już przejezdna.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany

[AKTUALIZACJA O GODZ. 17:39]

Między węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska.

Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze godzinę.

[AKTUALIZACJA O GODZ. 15:42]

Przytyka się też dalszy odcinek autostrady w kierunku Berlina i Gorzowa. Kierowcy jadą ślimaczym tempem także na wyjeździe z kraju. Sznur aut sięga MOP-u Kołbaskowo.

W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Gdańska i Świnoujścia utrudnienia rozpoczynają się mniej więcej od węzła Kijewo i kończą na węźle Dąbie.

Zdarzenia drogowe można zgłaszać, dzwoniąc na czujny telefon Radia Szczecin: 510 777 222. Żadna wiadomość nie zostanie zignorowana.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 12998 razy)
  2. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od 14 lipca oglądane 7296 razy)
  3. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od 14 lipca oglądane 3495 razy)
  4. Szykuje się strajk w Zakładach Chemicznych Police
    (od 14 lipca oglądane 3075 razy)
  5. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2424 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin wita...niedopałkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Boa dusiciel jedną z (wielu) atrakcji półkolonii w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty