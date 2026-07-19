Coraz więcej utrudnień na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA]

Duże natężenie ruchu i kolizje spowalniają jazdę na S3 i A6 w okolicach Szczecina. Powracający znad morza na pierwszy zator natkną się na wysokości Rurki, następny ciągnie się od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie.
[AKTUALIZACJA O GODZ. 19:36]
Przytyka się też dalszy odcinek autostrady w kierunku Berlina i Gorzowa. Kierowcy jadą ślimaczym tempem także na wyjeździe z kraju. Sznur aut sięga MOP-u Kołbaskowo.
W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Gdańska i Świnoujścia utrudnienia rozpoczynają się mniej więcej od węzła Kijewo i kończą na węźle Dąbie.
Zdarzenia drogowe można zgłaszać, dzwoniąc na czujny telefon Radia Szczecin: 510 777 222. Żadna wiadomość nie zostanie zignorowana.
Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na zachodniopomorskim fragmencie drogi ekspresowej S6. Trasa pomiędzy węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód jest już przejezdna.
W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany
W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany
[AKTUALIZACJA O GODZ. 17:39]
Między węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska.
Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze godzinę.[AKTUALIZACJA O GODZ. 15:42]
Przytyka się też dalszy odcinek autostrady w kierunku Berlina i Gorzowa. Kierowcy jadą ślimaczym tempem także na wyjeździe z kraju. Sznur aut sięga MOP-u Kołbaskowo.
W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Gdańska i Świnoujścia utrudnienia rozpoczynają się mniej więcej od węzła Kijewo i kończą na węźle Dąbie.
Zdarzenia drogowe można zgłaszać, dzwoniąc na czujny telefon Radia Szczecin: 510 777 222. Żadna wiadomość nie zostanie zignorowana.
Edycja tekstu: Michał Tesarski