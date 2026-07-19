Coraz więcej utrudnień na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA]

Duże natężenie ruchu i kolizje spowalniają jazdę na S3 i A6 w okolicach Szczecina. Powracający znad morza na pierwszy zator natkną się na wysokości Rurki, następny ciągnie się od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie.

Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na zachodniopomorskim fragmencie drogi ekspresowej S6. Trasa pomiędzy węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód jest już przejezdna.



W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany





Między węzłami Koszalin Wschód - Sianów Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska.





Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze godzinę.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

[AKTUALIZACJA O GODZ. 19:36][AKTUALIZACJA O GODZ. 17:39][AKTUALIZACJA O GODZ. 15:42]Przytyka się też dalszy odcinek autostrady w kierunku Berlina i Gorzowa. Kierowcy jadą ślimaczym tempem także na wyjeździe z kraju. Sznur aut sięga MOP-u Kołbaskowo.W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Gdańska i Świnoujścia utrudnienia rozpoczynają się mniej więcej od węzła Kijewo i kończą na węźle Dąbie.Zdarzenia drogowe można zgłaszać, dzwoniąc na czujny telefon Radia Szczecin: 510 777 222. Żadna wiadomość nie zostanie zignorowana.