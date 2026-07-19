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Chcąc ominąć zator, spowodowali kolejny, ale w Goleniowie

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Słuchaczka Radia Szczecin apeluje w związku z dużym natężeniem ruchu na trasie S3. Wiele aut chcących ominąć zator w okolicach Goleniowa skierowało się przez miasto. Takie natężenie ruchu spowodowało utrudnienia dla mieszkańców.
Powodem tego zdarzenia ma być brak dostatecznej kultury jazdy - wskazuje Pani Bogusława.

- Bo my, którzy próbujemy się przemieścić w obrębie swojej miejscowości, jesteśmy niemalże sparaliżowani i zakorkowani. Goleniów stoi. Można stać 20 minut na skrzyżowaniu i żaden samochód na rejestracjach niezachodniopomorskich nie wpuści - powiedziała Pani Bogusława.

Sytuacja wygląda inaczej na trasach alternatywnych w kierunku wybrzeża.

- Proponuję przejazd nad morze i z powrotem trasą alternatywną. Pięknie się jedzie, żadnych zakłóceń, szerokiej drogi - poinformowała Pani Krystyna.

Wszystkim kierowcom życzymy szerokiej drogi i przypominamy, że zdarzenia drogowe można zgłaszać, dzwoniąc na czujny telefon Radia Szczecin: 510 777 222.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Powodem tego zdarzenia ma być brak dostatecznej kultury jazdy - wskazuje Pani Bogusława.
Inaczej sytuacja się ma na trasach alternatywnych w kierunku wybrzeża.

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