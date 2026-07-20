ZWiK: woda w szczecińskich kranach jest wartościowa

Woda w szczecińskich kranach jest szczególnie zdrowa dla kobiet - przekonuje prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Do większości mieszkańców miasta woda dostarczana jest z Jeziora Miedwie. Jej jakość jest monitorowana przez całą dobę, a zawartość minerałów sprawia, że jest szczególnie polecana osobom z niedoborami żelaza i wapnia. To pierwiastki ważne również dla zdrowia kobiet - podkreśla prezes ZWiK Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.- Udział takich pierwiastków jak wapń, żelazo jest na takim bezpiecznym poziomie, a woda ma to do siebie, że jest nośnikiem, z którego te pierwiastki lepiej się wchłaniają niż na przykład z różnego rodzaju suplementów - dodaje Wolińska-Bartkiewicz.Jak tłumaczy technik laboratorium Beata Chatlińska Büttner, ze względu na długą drogę, jaką woda musi przepłynąć, by trafić do odbiorców, wymaga ona wcześniejszego przygotowania w Zakładzie Produkcji Wody "Miedwie".- Woda powierzchniowa niesie ze sobą ładunek organiczny, który w połączeniu z chlorem może powodować powstawanie substancji karcynogennych, więc my musimy tę wodę przygotować. Ozonowanie wstępne, koagulacja - podkreśla Büttner.Zakład Produkcji Wody Miedwie odpowiada za 90 proc. wody w szczecińskich kranach. Oprócz tego na terenie miasta działają też zakłady w Pilchowie i na Skolwinie.