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ZWiK: woda w szczecińskich kranach jest wartościowa

Region Julia Nowicka

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Woda w szczecińskich kranach jest szczególnie zdrowa dla kobiet - przekonuje prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Zakład Produkcji Wody Miedwie obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do większości mieszkańców miasta woda dostarczana jest z Jeziora Miedwie. Jej jakość jest monitorowana przez całą dobę, a zawartość minerałów sprawia, że jest szczególnie polecana osobom z niedoborami żelaza i wapnia. To pierwiastki ważne również dla zdrowia kobiet - podkreśla prezes ZWiK Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

- Udział takich pierwiastków jak wapń, żelazo jest na takim bezpiecznym poziomie, a woda ma to do siebie, że jest nośnikiem, z którego te pierwiastki lepiej się wchłaniają niż na przykład z różnego rodzaju suplementów - dodaje Wolińska-Bartkiewicz.

Jak tłumaczy technik laboratorium Beata Chatlińska Büttner, ze względu na długą drogę, jaką woda musi przepłynąć, by trafić do odbiorców, wymaga ona wcześniejszego przygotowania w Zakładzie Produkcji Wody "Miedwie".

- Woda powierzchniowa niesie ze sobą ładunek organiczny, który w połączeniu z chlorem może powodować powstawanie substancji karcynogennych, więc my musimy tę wodę przygotować. Ozonowanie wstępne, koagulacja - podkreśla Büttner.

Zakład Produkcji Wody Miedwie odpowiada za 90 proc. wody w szczecińskich kranach. Oprócz tego na terenie miasta działają też zakłady w Pilchowie i na Skolwinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- To pierwiastki ważne również dla zdrowia kobiet - podkreśla prezes ZWiK Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.
Jak tłumaczy technik laboratorium Beata Chatlińska Büttner, ze względu na długą drogę, jaką woda musi przepłynąć, by trafić do odbiorców, wymaga ona wcześniejszego przygotowania w Zakładzie Produkcji Wody "Miedwie".

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