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Ostrzeżenia meteorologiczne dla wybrzeża Polski

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Niespokojna pogoda na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz nadchodzącym silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku.
Burzom towarzyszy porywisty wiatr, możliwe są też opady drobnego gradu. Najintensywniejszych opadów i burz należy spodziewać się w rejonie Szczecina, Drawska, Pomorskiego i Goleniowa w Zachodniopomorskiem.

Natomiast w centralnej i wschodniej części wybrzeża w nocy zacznie mocno wiać z północy i północnego zachodu. W porywach do 80 kilometrów na godzinę. To oznacza sztorm, ale też ryzyko wzrostu poziomu wody w uchodzących do morza rzekach.

We wtorek pogoda ma się od zachodu poprawiać, ale w okolicy Zatoki Gdańskiej wiatr osłabnie dopiero we wtorek wieczorem.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja IAR

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