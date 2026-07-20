Ostrzeżenia meteorologiczne dla wybrzeża Polski

Niespokojna pogoda na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz nadchodzącym silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Burzom towarzyszy porywisty wiatr, możliwe są też opady drobnego gradu. Najintensywniejszych opadów i burz należy spodziewać się w rejonie Szczecina, Drawska, Pomorskiego i Goleniowa w Zachodniopomorskiem.Natomiast w centralnej i wschodniej części wybrzeża w nocy zacznie mocno wiać z północy i północnego zachodu. W porywach do 80 kilometrów na godzinę. To oznacza sztorm, ale też ryzyko wzrostu poziomu wody w uchodzących do morza rzekach.We wtorek pogoda ma się od zachodu poprawiać, ale w okolicy Zatoki Gdańskiej wiatr osłabnie dopiero we wtorek wieczorem.