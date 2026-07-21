SPA Dąbie testuje nowy elektryczny autobus

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" testuje kolejnego "elektryka". Tym razem padło na zielono-białego Solarisa Urbino 12, którego do niedawna można było spotkać na ulicach Świnoujścia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Rzecznik spółki Wojciech Jachim zaznacza, że próby mają na celu sprawdzenie zasięgu pojazdu na jednym ładowaniu i odbędą się bez udziału pasażerów.- Testowanie elektrycznego Solarisa w SPAD potrwa tydzień. W lutym bieżącego roku Szczecin podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na preferencyjną pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy na zakup 30 elektrycznych i 20 wodorowych autobusów - poinformował Jachim.Wartość wspomnianej pożyczki to prawie 190 milionów złotych. Wcześniej SPA Dąbie testowało autobusy elektryczne od MAN-a, Yutonga i Mercedesa.