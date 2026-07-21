Mieszkańcy Skolwina nie chcą rozbudowy BFK

Wraca temat nieprzyjemnych zapachów w Skolwinie. Od poniedziałku Rada Osiedla prowadzi zbieranie uwag w związku z planowaną rozbudową firmy BFK.
Informację o planowanej rozbudowie podano na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin. Spółka od lat zajmuje się przetwarzaniem osadów komunalnych na kompost rolniczy.
Jej działalność według mieszkańców przyczynia się do generowania ogromnego fetoru niesionego wraz z wiatrem do ich domów. Mamy już tego dość - stwierdził reprezentujący mieszkańców Bogusław Owsianowski.
- Jako mieszkańcy tego osiedla, no nie chcielibyśmy rozwoju tych zakładów. Ta działalność związana z przetwarzaniem odpadów nie pasuje mieszkańcom naszego osiedla - powiedział Owsianowski.
Tymczasem Michał Hofbauer z BFK Polska zdementował w rozmowie z Radiem Szczecin informacje, jakoby spółka miała zamiar się powiększać. W tym obszarowo. Chodzi nam jedynie o umożliwienie przerobu zrębki drzewnej - stwierdził.
- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miejskiego o zmianę decyzji środowiskowej, która zmienia zwiększenie ilości możliwości instalacji, natomiast nie wpływa to na ilość przetwarzania w samej kompostowni - poinformował Hofbauer.
Czyli cała ta procedura czemu ma służyć? - zapytał reporter.
- Zwiększeniu buforu oraz połączenia z produkcją zrębki drzewnej - wyjaśnił Hofbauer.
Mieszkańcy do planowego przedsięwzięcia mogą wnosić uwagi i opinie. Istnieje też możliwość zapoznania się z dokumentacją przedłożoną przez inwestora bezpośrednio w magistracie.
Jej działalność według mieszkańców przyczynia się do generowania ogromnego fetoru niesionego wraz z wiatrem do ich domów. Mamy już tego dość - stwierdził reprezentujący mieszkańców Bogusław Owsianowski.
- Jako mieszkańcy tego osiedla, no nie chcielibyśmy rozwoju tych zakładów. Ta działalność związana z przetwarzaniem odpadów nie pasuje mieszkańcom naszego osiedla - powiedział Owsianowski.
Tymczasem Michał Hofbauer z BFK Polska zdementował w rozmowie z Radiem Szczecin informacje, jakoby spółka miała zamiar się powiększać. W tym obszarowo. Chodzi nam jedynie o umożliwienie przerobu zrębki drzewnej - stwierdził.
- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miejskiego o zmianę decyzji środowiskowej, która zmienia zwiększenie ilości możliwości instalacji, natomiast nie wpływa to na ilość przetwarzania w samej kompostowni - poinformował Hofbauer.
Czyli cała ta procedura czemu ma służyć? - zapytał reporter.
- Zwiększeniu buforu oraz połączenia z produkcją zrębki drzewnej - wyjaśnił Hofbauer.
Gdyby oczywiście ta produkcja uległa incydentalnemu zwiększeniu, tak? - dodał dziennikarz.
- Tak - odpowiedział Hofbauer.
Mieszkańcy do planowego przedsięwzięcia mogą wnosić uwagi i opinie. Istnieje też możliwość zapoznania się z dokumentacją przedłożoną przez inwestora bezpośrednio w magistracie.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jej działalność według mieszkańców przyczynia się do generowania ogromnego fetoru niesionego wraz z wiatrem do ich domów. Mamy już tego dość - stwierdził reprezentujący mieszkańców Bogusław Owsianowski.