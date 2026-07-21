Mieszkańcy Skolwina nie chcą rozbudowy BFK

Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]

Wraca temat nieprzyjemnych zapachów w Skolwinie. Od poniedziałku Rada Osiedla prowadzi zbieranie uwag w związku z planowaną rozbudową firmy BFK.





Jej działalność według mieszkańców przyczynia się do generowania ogromnego fetoru niesionego wraz z wiatrem do ich domów. Mamy już tego dość - stwierdził reprezentujący mieszkańców Bogusław Owsianowski.



- Jako mieszkańcy tego osiedla, no nie chcielibyśmy rozwoju tych zakładów. Ta działalność związana z przetwarzaniem odpadów nie pasuje mieszkańcom naszego osiedla - powiedział Owsianowski.



Tymczasem Michał Hofbauer z BFK Polska zdementował w rozmowie z Radiem Szczecin informacje, jakoby spółka miała zamiar się powiększać. W tym obszarowo. Chodzi nam jedynie o umożliwienie przerobu zrębki drzewnej - stwierdził.



- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miejskiego o zmianę decyzji środowiskowej, która zmienia zwiększenie ilości możliwości instalacji, natomiast nie wpływa to na ilość przetwarzania w samej kompostowni - poinformował Hofbauer.



Czyli cała ta procedura czemu ma służyć? - zapytał reporter.



- Zwiększeniu buforu oraz połączenia z produkcją zrębki drzewnej - wyjaśnił Hofbauer.



Gdyby oczywiście ta produkcja uległa incydentalnemu zwiększeniu, tak? - dodał dziennikarz.



- Tak - odpowiedział Hofbauer.

Mieszkańcy do planowego przedsięwzięcia mogą wnosić uwagi i opinie. Istnieje też możliwość zapoznania się z dokumentacją przedłożoną przez inwestora bezpośrednio w magistracie.



Edycja tekstu: Michał Tesarski Informację o planowanej rozbudowie podano na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin . Spółka od lat zajmuje się przetwarzaniem osadów komunalnych na kompost rolniczy.Jej działalność według mieszkańców przyczynia się do generowania ogromnego fetoru niesionego wraz z wiatrem do ich domów. Mamy już tego dość - stwierdził reprezentujący mieszkańców Bogusław Owsianowski.- Jako mieszkańcy tego osiedla, no nie chcielibyśmy rozwoju tych zakładów. Ta działalność związana z przetwarzaniem odpadów nie pasuje mieszkańcom naszego osiedla - powiedział Owsianowski.Tymczasem Michał Hofbauer z BFK Polska zdementował w rozmowie z Radiem Szczecin informacje, jakoby spółka miała zamiar się powiększać. W tym obszarowo. Chodzi nam jedynie o umożliwienie przerobu zrębki drzewnej - stwierdził.- Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miejskiego o zmianę decyzji środowiskowej, która zmienia zwiększenie ilości możliwości instalacji, natomiast nie wpływa to na ilość przetwarzania w samej kompostowni - poinformował Hofbauer.Czyli cała ta procedura czemu ma służyć? - zapytał reporter.- Zwiększeniu buforu oraz połączenia z produkcją zrębki drzewnej - wyjaśnił Hofbauer.Mieszkańcy do planowego przedsięwzięcia mogą wnosić uwagi i opinie. Istnieje też możliwość zapoznania się z dokumentacją przedłożoną przez inwestora bezpośrednio w magistracie.