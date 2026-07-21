ZPW "Miedwie" przygotował jubileuszową wystawę

Okrągły jubileusz i zaproszenie do wspólnego świętowania. Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50. rocznicę działalności.

Edycja tekstu: Michał Tesarski





Z tej okazji mieszkańcy mogą zajrzeć za kulisy powstawania wody, która później trafia do naszych kranów - mówi rzeczniczka ZWiK Hanna Pieczyńska.- Na Alei Kwiatowej już stoją piękne tablice pamiątkowe, które informują o tym, skąd ta woda w Szczecinie, jak ona jest przygotowywana. Są piękne, archiwalne, historyczne zdjęcia z czasów, kiedy to Miedwie było budowane - poinformowała Pieczyńska.Natomiast w sobotę na szczecińskich Bulwarach pojawi się Mobilne Laboratorium Wody, które będzie można odwiedzać od godziny 10:30 do 14.