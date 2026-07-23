Projekt ustawy o systemie pomocy dla osób niepełnosprawnych budzi duże emocje

Miesiąc temu został przyjęty projekt nowej ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji, która ma zastąpić instytucję ubezwłasnowolnienia. To sprawa, która budzi ogromne emocje wśród rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Edycja tekstu: Michał Król

W praktyce oznacza to, że sąd będzie mógł wyznaczyć kuratora, a osoba z niepełnosprawnością będzie mogła (lub w niektórych przypadkach nawet musiała) sama za niego płacić.Pomysł ten wywołał oburzenie u posłanki KO Iwony Hartwig, prywatnie matki syna z porażeniem mózgowym. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" powiedziała, że przepisy te muszą być bardziej doprecyzowane.- Tu chodzi o ludzi, a nie o paragrafy. To jest w ogóle dla mnie dziwna sytuacja, że mają być tutaj ruszane pieniądze osób z niepełnosprawnością lub rodziny. Bardzo mocno się temu będę sprzeciwiała - mówiła Hartwig.Swoje uwagi przedstawiła też Beata Śliżewska. Matka syna z orzeczoną niepełnosprawnością stwierdziła wręcz, że popełniono wielki błąd już na samym początku, bo nie rozwiązano problemu identyfikacji dysfunkcji.- Pisanie jakichkolwiek projektów, które zawierają instrumenty wspierające, powinny być inne dla niepełnosprawności ruchowej i inne dla intelektualnej. Te dwie niepełnosprawności, ruchowa i intelektualna, to są w ogóle dwa różne światy - mówiła Śliżewska.Petycję o wstrzymanie prac podpisało już prawie 2000 osób. Rodziny skarżą się, że nie dopuszczono ich do dyskusji. Sprawa za 5 dni ma być podjęta na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Osób z Niepełnosprawnościami.