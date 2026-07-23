W Puszczy Bukowej może powstać kolejny rezerwat przyrody

1,5 tysiąca hektarów Puszczy Bukowej ma przekształcić się w rezerwat przyrody - informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Teren ma obejmować najcenniejsze przyrodniczo miejsca, w tym wzgórza, tereny łęgowe i strumienie znajdujące się w środku puszczy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Trwa ustalanie granic rezerwatu z Lasami Państwowymi. Miałby on powstać na terenie Nadleśnictwa Gryfino. W planie są konsultacje społeczne - mówi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw.- Ja liczę na to, że społeczeństwo wypowie się i powie głośno, że chce taki obszar do ochrony przyrody, do rekreacji, do turystyki, do życia mieszkańców Szczecina i okolicznych miejscowości oraz gmin - powiedziała Jurzyk-Nordlöw.Ta forma ochrony przyrody według Szczecinian może ocalić ją między innymi przed wycinką starych drzew, ale jak przyznają, potrzebna jest też edukacja.- Nie wycinać jej przede wszystkim z różnych stron. - To jest takie miejsce, którego powinno się chronić, w ogóle się nie powinno tego dotykać. Dla mnie ważniejsza jest edukacja, żeby każdy zwykły szary człowiek wiedział, co to jest, dlaczego to tak wygląda i dlaczego ma to chronić.- Piękne miejsce trzeba chronić w jakikolwiek sposób. Jeżeli to miałby być rezerwat przyrody, no to jak najbardziej chyba, nie? - Trzeba dobrych ludzi, żeby dbali o to środowisko, to wtedy by wyszło - mówili mieszkańcy.Planowany rezerwat miałby powstać na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe. Prace nad jego utworzeniem potrwają kilka miesięcy. Obecnie w Puszczy Bukowej znajduje się siedem rezerwatów przyrody i Szczeciński Park Krajobrazowy.