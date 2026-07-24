Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zabłyśnie o 22.00.

Nowa iluminacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Obiekt zabłyśnie dziś o 22.
Nowy system pozwala w wyjątkowy sposób wyeksponować architekturę zabytku.
Z tej okazji Zamek przygotował też program bezpłatnych atrakcji. W piątek odbędzie się nocne zwiedzanie obiektu z przewodnikiem w asyście rycerzy i dworzan.
W sobotę oprócz zwiedzania, przewidziano także rodzinne animacje, muzykę i tańce oraz gry i zabawy historyczne.
Z tej okazji Zamek przygotował też program bezpłatnych atrakcji. W piątek odbędzie się nocne zwiedzanie obiektu z przewodnikiem w asyście rycerzy i dworzan.
W sobotę oprócz zwiedzania, przewidziano także rodzinne animacje, muzykę i tańce oraz gry i zabawy historyczne.
Edycja tekstu: Natalia Chodań