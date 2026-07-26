"Kuchnia Społeczna" w Piwnicy Kany [ZDJĘCIA]

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Wspólny posiłek, rozmowy i pomoc potrzebującym - w Piwnicy Kany w Szczecinie po raz kolejny odbywa się "Kuchnia Społeczna".