20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa

Tragiczny wypadek pod Gryficami - nie żyje 20-latek.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zbigniew Frąckiewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryficach informuje, że do zdarzenia doszło przed północą na drodze w rejonie Jabłonowa.- Ze wstępnych informacji wynika, iż kierujący samochodem marki Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo ponosząc śmierć na miejscu - dodaje Frąckiewicz.Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.