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20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Tragiczny wypadek pod Gryficami - nie żyje 20-latek.
Zbigniew Frąckiewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryficach informuje, że do zdarzenia doszło przed północą na drodze w rejonie Jabłonowa.

- Ze wstępnych informacji wynika, iż kierujący samochodem marki Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo ponosząc śmierć na miejscu - dodaje Frąckiewicz.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Zbigniew Frąckiewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryficach informuje, że do zdarzenia doszło przed północą na drodze w rejonie Jabłonowa.

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