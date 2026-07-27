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Dodatkowe pociągi na Pol'and'Rock Festival

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
232 dodatkowe pociągi uruchomi Polregio na Pol'and'Rock Festival. Pierwsze wyjadą na tory 28 lipca.
W 2025 roku z dodatkowych połączeń skorzystało około 40 tys. osób. W tym roku spółka odnotowuje jeszcze większe zainteresowanie ze strony podróżnych.

Sprawne połączenia zapewnione będą na stacjach Szczecinek, Runowo Pomorskie, Stargard oraz Szczecin.

Dodatkowe składy będą kursować do niedzieli 2 sierpnia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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