Podpalacz złapany na gorącym uczynku

Możliwy przełom w sprawie seryjnych podpaleń lasów w Nadleśnictwie Kliniska. Podpalacz usłyszał zarzuty.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia Szczecin Rafael Żełobowski jest nim strażak ochotnik jednej z jednostek OSP działających na terenie powiatu goleniowskiego.Sierż. Julia Kosior z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie potwierdziła, że został on złapany na gorącym uczynku.- Podejrzany został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Goleniowie, a w czwartek 23 lipca prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze, m.in. w postaci dozoru policji - dodała Kosior.Niewykluczone, że może mieć związek z serią pożarów i podpaleń lasów, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie powiatu. Podpalacz usłyszał zarzuty. Za czyny których miał się dopuścić grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.