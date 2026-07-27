Miasto zbada drzewa rosnące w szczecińskiej Alei Wojska Polskiego

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

W zeszłym tygodniu jedna ze starych akacji w Alei Wojska Polskiego w Szczecinie przewróciła się na zaparkowany w pobliżu samochód. Ocena dendrologa wskazała, że drzewo miało podcięte korzenie i było zniszczone przez próchnicę.





- W pierwszym etapie będzie to kontrola wizualna żywotności tych drzew i w dalszym etapie już szczegółowe badania diagnostyczne obejmujące m.in. ich statykę, ocenę ryzyka - poinformowała Łątka.



Przeprowadzona kontrola wskaże, czy możliwe jest zastosowanie zabiegów pielęgnacyjnych, czy wiekowe drzewa będą musiały zostać usunięte.



Edycja tekstu: Michał Tesarski Po tym zdarzeniu miasto przeprowadziło wstępną kontrolę i wytypowało kilkanaście drzew, które wymagają dalszej diagnostyki - mówi Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.- W pierwszym etapie będzie to kontrola wizualna żywotności tych drzew i w dalszym etapie już szczegółowe badania diagnostyczne obejmujące m.in. ich statykę, ocenę ryzyka - poinformowała Łątka.Przeprowadzona kontrola wskaże, czy możliwe jest zastosowanie zabiegów pielęgnacyjnych, czy wiekowe drzewa będą musiały zostać usunięte.